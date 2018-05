ATC promove alternativa ao Mundial de Futebol

A ATC – Associação Teatro Construção, de Joane, promove um programa alternativo ao Mundial de Futebol. Assim, entre os dias 15 e 30 de junho, vai realizar o “Jazz na Caixa” para animar Joane e o centro de Famalicão.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara de Famalicão e d’ O Eixo do Jazz – Associação Luso-Galaica para a Promoção do Jazz. «Da conjugação deste vértice organizativo nasce um ciclo de concertos intimistas cujo embrião teve início em outubro passado, a título experimental, bem à laia de um ensaio, com os concertos a terem lugar no auditório do Centro Cultural da Juventude de Joane, sob a égide da ATC». Segundo a ATC, trata-se de um contraponto à de Pandora, pois na verdade esta Caixa vai revelar algo que vale mesmo a pena ser conhecido». O segredo do “cofre jazzístico” vai ser divulgado através de uma conferência de imprensa, dia 5 de junho.

No cerne da programação estarão grandes nomes do meio jazzístico nacional e galego e não só, num total de sete concertos.