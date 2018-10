Associações nacionais debatem desafios da alimentação saudável

No dia 10 de novembro vão reunir-se em Famalicão associações e organizações ambientais de todo o país para discutir “Desafios da alimentação sustentável e da cooperação ambiental”.

Este é o mote do evento organizado pela Associação Famalicão em Transição e a Campo Aberto – associação de defesa do ambiente, com apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Vão juntar-se no Parque da Devesa para debater temas relacionados com a intervenção ecoambiental, alimentação saudável, agricultura sustentável, soberania alimentar, bem como o reforço da cooperação interassociativa a nível ambiental.

No ano anterior, mais de 30 associações, outros grupos e entidades reuniram-se num encontro sobre a “Ação Ecoambiental, Transição Sustentável e Regeneração” que resultou um documento, a “Carta de Famalicão”, onde consta as prioridades de defesa do ambiente em Portugal, em especial na região Norte e Noroeste.

A participação neste encontro é gratuita, sujeita a inscrição ( goo.gl/8yfYwZ) tendo início às 15 horas, no dia 10 de novembro, no auditório da Casa do Território, no Parque da Devesa.