Associações famalicenses recebem apoio financeiro da câmara municipal

A última reunião do executivo municipal ficou marcada pela aprovação de novos apoios – mais de 15 mil euros – para o tecido associativo de Vila Nova de Famalicão.

Foi o caso da Associação Unidos de Avidos, que vai receber da autarquia famalicense um apoio de 6 mil euros para a reconstrução da sede da associação e do Grupo Recreativo e Cultural de Lemenhe que viu atribuído um apoio, no valor de 4 500 euros, para as obras de restauração das suas instalações na Ex-Escola Prelada I.

Na Reunião de Câmara da passada quinta-feira foram ainda atribuídos apoios financeiros à Associação Recreativa e Cultural de Antas, no valor de 3 mil euros, com vista à ampliação da sede; à Fábrica da Igreja Paroquial de São Cosme do Vale, no valor de 2 mil euros, para a requalificação do espaço exterior da Capela da Senhora dos Bons Caminhos e, por fim, um último apoio no valor de 250 euros para a constituição de uma nova associação em Famalicão – a Associação – Ribeirão Musical – Sociedade Artística e Musical.