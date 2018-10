Associação Têxtil de Portugal e Município de Famalicão conquistam prémio e intensificam relação

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) conquistaram o 2.º lugar nacional nos European Enterprise Promotion Awards 2018 na categoria Apoio à Internacionalização com o projeto Fashion From Portugal que durante os últimos dois anos disseminou a imagem de qualidade, vanguarda e inovação da Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa em mercados estratégicos de exportação.

A novidade foi avançada pelos presidentes das duas instituições, Paulo Cunha e Paulo Teixeira de Melo, respetivamente, durante a assinatura de um protocolo de colaboração que vem facilitar o acesso de empresas famalicenses do setor às dinâmicas e projetos de apoio à internacionalização desenvolvidas pela ATP. A formalização do acordo decorreu ontem, 2 de outubro, na Casa do Território, intensificando-se desta forma uma parceria que tem dado bons frutos para o território e para o setor.

Através do acordo agora celebrado, as empresas de Famalicão vão beneficiar de um conjunto de medidas de apoio que o ATP promoverá para benefício da Setor Têxtil e Vestuário do Município de Vila Nova de Famalicão no período compreendido entre outubro de 2018 e outubro de 2020, comoa realização de ações que promovam a presença de empresas famalicenses em missões empresariais e feiras internacionais em mercados externos e a atribuição de Vouchers Internacionalização para despesas não elegíveis em feiras internacionais. Fica também assegurada a permanência de realização em Vila Nova de Famalicão do Fórum da Indústria Têxtil.

O Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha, realçou “a genuína cumplicidade” que existe entre as duas instituições que potenciam “sinergias, forças e competências”. “Criar um contexto de apoio” para auxiliar as empresas na internacionalização é a matriz principal do acordo que pretende ajudar a criar conforto para as empresas de Famalicão, sobretudo as Startups e PME’S a“darem este passo”.

Este é um “avanço importante” no percurso “da grande parceria desenvolvida entre a ATP e a Câmara de Famalicão nos últimos anos”, disse Paulo Teixeira de Melo. “Estamos no epicentro do sector em Portugal e juntos podemos fazer muito mais pelas nossas empresas”, acrescentou.

Recorde-se que a ATP é uma associação patronal de âmbito nacional, que agrupa cerca de 500 empresas, as quais asseguram cerca de 35 mil postos de trabalho e quase 3.000 milhões de euros de faturação, sendo dois terços desse valor destinado aos mercados de exportação. A associação está sedeada em Vila Nova de Famalicão desde 2007, nas instalações do CITEVE, no epicentro da Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa, próxima das empresas e dos centros de competências do sector.

O Município de Vila Nova de Famalicão assume-se como a Cidade Têxtil de Portugal, dado ser o epicentro de uma região que acolhe uma fileira completa, estruturada, flexível e dinâmica, onde, num raio de 60 quilómetros, a indústria têxtil tem todas as soluções necessárias dentro da cadeia de produção. Acresce que Vila Nova de Famalicão é considerado também o concelho onde o sector têxtil e vestuário tem a grande força do seu desenvolvimento, com grandes marcas e empresas produtoras e reconhecidas infraestruturas tecnológicas e de inovação.