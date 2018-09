Associação Moinho de Vermoim conseguiu angariar 1000 euros para Liga Portuguesa Contra o Cancro

Devido ao mau tempo que se fez sentir ao final da tarde deste sábado, o Sarau Cultural de Vermoim, acabou por ver parte do seu programa suspenso pela falta condições para que as atividades se realizassem.

Contudo, e uma vez que a iniciativa se tinha iniciado na sexta-feira, grande parte do programa acabou por ser cumprido e permitiu com que fossem angariados mil euros para o núcleo do norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, dinheiro resultante da caminhada solidária.

A organização espera em breve anunciar uma nova data para as atividades que foram canceladas devido ao mau tempo.