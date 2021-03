Associação HumanitAVE de Famalicão embarca para a Guiné

Os dois responsáveis da HumanitAVE, associação famalicense com sede na freguesia de Pedome, embarcaram na manhã desta sexta-feira para a Guiné Bissau.

Os elementos vão, no local, analisar o resultado da construção das duas escolas comunitárias pela associação e verificar o funcionamento do Centro de Nutrição. Para além disso, contam ainda acompanhar a evolução do projeto Secretária Solidária e preparar próximas missões ainda no decorrer de 2021.

A HumanitAVE promete, em breve, dar novidades sobre futuros projetos na área da educação e saúde.