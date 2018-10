Associação “For3verSpecial” constrói sede com contentores marítimos

A For3verSpecial vai construir o edifício sede a partir de contentores marítimos. O edifício será edificado na Rua Comendador Costa e Sá, no Louro. O lançamento da primeira pedra acontece este sábado, a partir das 16 horas, com a presença de Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal, do presidente da Junta de Freguesia do Louro, Manuel Silva, da direção da For3verSpecial, mecenas, associados e amigos da instituição.

A For3verSpecial é uma associação, sem fins lucrativos, de intervenção no concelho de Vila Nova de Famalicão. A instituição acredita que a singularidade de cada um deve ser potenciada e que a sua integração plena contribuirá para uma sociedade melhor.