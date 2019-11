Associação famalicense Humanitave regressa a Bissau para ajudar desfavorecidos

Bom dia. Quando achamos que já nada nos surpreende, eis que algo aparece para nos relembrar que vivemos efetivamente num mundo desigual… Estas imagens referem-se a uma sala de aula na Escola Comunitária de Massacunda. É nesta sala que as crianças aprendem diariamente, nestas condições… É para atenuar situações destas que a HumanitAVE luta e trabalha diariamente. Vamos fazer a diferença ao angariarmos secretárias para estes meninos e com isso atenuar as disparidades económicas e sociais características na Guiné Bissau. Contamos com a tua ajuda?

Publicado por HumanitAVE- Associação de Emergência Humanitária em Terça-feira, 19 de novembro de 2019