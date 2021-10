A Associação Famalicão em Transição promove, este sábado, entre as 9h30 e as 12h30, uma sessão pública de esclarecimento sobre o processo das hortas do Parque da Devesa.

O encontro é na entrada do antigo espaço, próximo do estaleiro do CeNTI, com a associação a prometer informações e esclarecimentos sobre a providência cautelar contra a deslocalização das hortas, bem como «as futuras ações e atividades, nomeadamente, a ação popular».