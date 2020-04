Associação de Futebol de Braga estuda apoios para minimizar fim dos campeonatos

A direção da Associação de Futebol de Braga enviou uma mensagem aos clubes filiados onde dá conta que aguarda com serenidade as decisões da Federação Portuguesa de Futebol relativamente às provas do escalão sénior para, em articulação com essas decisões e com o parecer do Conselho de Justiça da AF Braga, emitir um comunicado oficial sobre o assunto.

Igualmente a direção da AF Braga está a estudar apoios para minimizar junto dos clubes filiados os impactos, sobretudo financeiros, que esta situação a todos acarreta.

Recorde-se que as provas estão suspensas desde o dia 10 de março devido à pandemia provocada elo covid-19 que obrigou ao confinamento social.

As decisões da Federação Portuguesa de Futebol terão consequências que a Associação de Futebol de Braga tem de enquadrar nos Campeonatos Distritais.

Ainda assim, a Associação de Futebol de Braga lembra que tem estatutos a cumprir e que a pandemia não pode fazer tábua rasa sobre esses mesmos regulamentos.