Associação de Futebol de Braga aguarda por ordens da DGS para planear a próxima época

A A.F.Braga continua a aguardar por diretrizes da Direção Geral da Saúde para que se possa dar início ao planeamento da próxima época.

Esta sexta-feira, a Associação de Futebol de Braga, em comunicado emitido nas internet, lembra que o último despacho do Governo sobre a retoma das atividades desportivas teve lugar no dia 30 de Julho e que perante a resolução da altura “aguarda, ainda, as “regras específicas para as atividades físicas e desportivas”, conforme mencionado no comunicado do Governo”.

Leia o comunicado na integra:

Como é do conhecimento público, no passado dia 30 de Julho de 2020, o Governo Português após Reunião do Conselho de Ministros, emitiu um Despacho onde comunicou a aprovação de uma Resolução que dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado no passado dia 30 de Abril de 2020.

Foi, através da mesma resolução, determinado que a partir das 00h00 do dia 1 de Agosto de 2020 até às 23h59 do dia 14 de agosto de 2020, entre outras medidas, “abrem as atividades desportivas que ainda estavam encerradas e definem-se regras específicas para as atividades físicas e desportivas – a prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, pode ser realizada sem público.”

Perante esta resolução, a AF Braga aguarda, ainda, as “regras específicas para as atividades físicas e desportivas”, conforme mencionado no comunicado do Governo, as quais, até às 17 horas de hoje, 7 de agosto de 2020, ainda não foram divulgadas.

A Direção da AF Braga, desde a primeira hora, mais concretamente desde o dia 10 de Março de 2020, tem, como se impõe, gerido toda esta situação com ponderação, serenidade e sentido de responsabilidade. Poderia, e usando uma hipérbole, consultando qualquer bola de cristal, apontar datas de início das Provas Distritais? Para depois, num qualquer dia, a mesma bola de cristal ou outra, dizer que afinal a data apontada, teria de ser reconsiderada? Estaria a AF Braga, se o fizesse dessa forma, a prestar um bom serviço aos seus Clubes filiados?

Entende a Direção da AF Braga, salvo melhor opinião, observar, como até aqui, com grande serenidade e sentido da responsabilidade, continuando, por isso, a aguardar que as Autoridades de Saúde emitam as novas atualizações da orientação nº 030 da D.G.S., cuja última atualização reporta ao passado dia 20 de Julho de 2020.

A AF BRAGA apela a todos os dirigentes, técnicos, atletas e adeptos dos clubes seus filiados que hajam com serenidade e sentido de responsabilidade, para que a retoma da atividade desportiva seja uma realidade no mais curto espaço de tempo possível.

A Direção da AF Braga manter-se-á atenta, diligente e dialogante quer com a Federação Portuguesa de Futebol, quer com as autoridades de saúde locais, aguardando pelas novas diretrizes e orientações.