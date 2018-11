Associação de Dadores de Sangue de Famalicão organiza festa de natal para crianças

A Associação de Dadores de Sangue de Vila Nova de Famalicão promove em Dezembro a sua já habitual festa de natal, dedicada aos filhos dos dadores.

A iniciativa está marcada para a tarde do dia 9, vai contar com a animação por parte do pai natal, sorteios, e a projeção de um filme.

As inscrições devem ser feitas através de mensagem escrita para o número 960360770. A Associação pede que os interessados mencionem na mensagem o nome completo do dador, data de nascimento, e o nome completo das crianças.

O limite de inscritos é de 200 crianças.