Associação dar as Mãos: «Trabalhamos para que possamos dormir de consciência tranquila»

Apesar destes tempos de isolamento social, a Associação Dar as Mãos continua o seu trabalho de auxílio a famílias e pessoas sem-abrigo. A associação liderada por Agostinho Fernandes abre a sede todos os dias das 16 às 18 horas, para responder a todas as solicitações e ocorrências. Os beneficiários, que dispõem de um contacto móvel com a associação, não têm acesso ao interior das instalações, recolhendo os bens numa área criada para o efeito; outros bens continuam a ser entregues a famílias carenciadas por voluntários e por pessoas indicadas pelas Juntas de Freguesia.

Mantendo-se o Estado de Emergência por muito mais tempo, Agostinho Fernandes confia que a associação é capaz de dar resposta a todas as solicitações, mas abre portas a beneméritos que a queiram ajudar particularmente neste período tão difícil.

Confira a entrevista na página 18, da edição online do Jornal CIDADE HOJE desta semana.