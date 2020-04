A Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão, que apoia o IPST nas brigadas aos fins de semana, neste concelho, mantém uma estreita relação com o CHMA – Centro Hospitalar do Médio Ave, EPE colaborando com o Banco de Sangue desta unidade hospitalar.

Depois de no ano transato ter sido oferecido um televisor ao Banco de Sangue agora, por pedido, esta terça-feira foi feita a oferta de um frigorífico, dado o existente ter avariado, tendo sido entregue pelo presidente da Associação.