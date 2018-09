Associação Cultural de Vermoim promove festival de teatro amador

A freguesia de Vermoim acolhe, entre os dias 15 de setembro e 20 de outubro, a quinta edição do Festival de Teatro Amador “Vamos ao Teatro”, uma iniciativa organizada pelo NUTEACV – Núcleo de Teatro da Associação Cultural de Vermoim.

Ao todo são seis os espetáculos teatrais incluídos na programação do certame.

Na noite de estreia, no dia 15, o grupo da casa – o NUTEACV – apresenta a peça “Falar Verdade a Mentir”. Seguem-se, no dia 22 de setembro, o Teatro Amador do Círculo Católico de Operários (Vila do Conde) com a peça “A Mansão”, e no dia 29, o Grupo Paroquial de Teatro de Leça da Palmeira com o espetáculo “O Leitinho do Néné”.

Para outubro fica reservada a atuação do Teatro Experimental Flaviense, no dia 6, com a apresentação de “Bailado Russo”; do Grupo de Teatro Novelas, no dia 13, com a peça “Ide dar lavagem à porca” e do Grupo de Teatro da Aldeia Verde de Lazarim, no dia 20, com “Não há uma sem duas”.

Todos os espetáculos começam às 21h30.