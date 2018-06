Associação Cultural de Vermoim promove encontro “Clássico e Antigo”

A Associação Cultural de Vermoim organiza no próximo dia 23 de junho o sétimo encontro “Clássico e Antigo”, sob o tema “Rota dos Sabores Famalicenses”.

A iniciativa, que conta com o apoio da autarquia famalicense, tem início marcado para as 09h30, com concentração no Largo da Igreja de Vermoim, seguindo-se depois uma visita às instalações das empresas Dom Villas, Meia Dúzia – Portuguese Flavours Experience e Chocolates Casa Grande.

As inscrições podem ser efetuadas através do email tt@acvermoim.org. Para além dos prémios de participação, será ainda premiado o carro mais antigo.