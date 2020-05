Assembleia Municipal reúne em videoconferência

Na noite desta sexta-feira, dia 15 de maio, às 21 horas, decorre uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Vila Nova de Famalicão. Devido à atual situação pandémica, o plenário decorre em formato de videoconferência através da plataforma Zoom.

No entanto, e à semelhança das últimas sessões, a reunião terá transmissão online no portal do município, em https://www.famalicao.pt/transmissao-em-direto.

Da ordem de trabalhos constam várias propostas, entre as quais a discussão do Relatório de Gestão 2019 e Documentos de Prestação de Contas, do Regulamento do Mercado Municipal, do Protocolo de Geminação entre o Município de Vila Nova de Famalicão e a Região Autónoma do Príncipe e da adjudicação das obras da primeira fase dos eixos 1, 2, 3 e 4 da Rede de Ciclovias.