Assembleia de credores votou encerramento da Oliveirense SAD

Decorreu na manhã desta quinta-feira, no Tribunal de Famalicão, a assembleia de credores da Oliveirense SAD, que votou pelo encerramento da sociedade anónima desportiva.

O processo já decorre na justiça há alguns meses e teve origem nos problemas financeiros da SAD. Recorde-se que recentemente, o administrador de insolvência, em relatório enviado ao tribunal, no final do mês de janeiro, pedia o encerramento da sociedade por não estarem reunidas as condições para o seu funcionamento.

A assembleia de credores votou, agora, o encerramento da SAD, sendo que esta é uma decisão passível de recurso.

Os responsáveis pela sociedade anónima desportiva dispõem de 5 dias para recorrer da decisão.