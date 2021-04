Assembleia da República repete 25 de Abril com modelo reduzido de presenças

Tal como no ano passado, a Assembleia da República vai evocar o 25 de Abril, com a sessão solene comemorativa do 47º aniversário. O modelo restritivo de presenças de então será, novamente, adotado por causa da epidemia de covid-19.

A decisão de repetir o modelo de 2020 foi tomada no final da reunião da conferência de líderes parlamentares e anunciada pela porta-voz, a socialista Maria da Luz Rosinha.

Recorde-se que no ano passado, em plena primeira vaga da covid-19 e com o país em estado de emergência, entre convidados, deputados e membros do Governo, estiveram presentes menos de 100 pessoas no hemiciclo.