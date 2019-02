Assaltos continuam em Famalicão

A onda de assaltos que tem atingido a cidade de Famalicão nos últimos dias, teve continuidade na madrugada desta sexta-feira.

O restaurante Terra Ó Mar, na Rua de Painçães, junto às antigas instalações do Tribunal, foi assaltado, tendo os ladrões levado a caixa registadora, com cerca de 300 euros, e algumas garrafas de vinho, confirmou ao CIDADE HOJE o proprietário.

Os assaltantes acederam ao interior do restaurante após arrombarem as duas portas. Pela manhã, os vizinhos alertaram o proprietário e a PSP.

No mesmo local, a semana passada, as garagens do prédio onde está situado este restaurante foram assaltadas, tendo o recheio de uma carrinha tido sido furtado.