DEPOIS DE ASSALTO COM VIOLÊNCIA LIDL DE FAMALICÃO TROCA SEGURANÇA

Dias após o assalto ao supermercado Lidl de Famalicão, a equipa que habitualmente se encontrava a vigiar as instalações, pertencente a uma empresa de segurança privada, foi substituída por uma outra, composta por agentes da Polícia de Segurança Pública.

Esta é uma situação que já se verifica há alguns meses nas duas lojas Pingo Doce da cidade, uma alteração que surgiu também na sequência de alguns desacatos verificados no interior destes estabelecimentos do grupo Jerónimo Martins, que ficam situados a poucas centenas de metros do Lidl.