ASSALTO A RESTAURANTE NO CENTRO DE FAMALICÃO

O restaurante Pensão Sto. António, localizado na Praça D.Maria II, no centro de Vila Nova de Famalicão, foi alvo de um assalto no início da manhã desta quarta-feira. Os assaltantes, através de um método que não foi revelado, conseguiram entrar no restaurante antes da abertura do mesmo. Estiveram no seu interior durante alguns minutos a remexer o espaço e a carregar as televisões daquele estabelecimento comercial.

Foi quando se preparavam para sair, com as televisões na mão, que foram apanhados por uma das funcionárias que estava a entrar ao serviço e ia fazer a abertura do restaurante.

Assim que perceberam que podiam ficar cercados, o grupo de ladrões forçou a saída e conseguiu fugir com o material furtado.

A PSP foi chamada ao local e está a investigar o caso.