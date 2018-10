Assalto ao Centro Social de Joane rende cinco mil euros

O Centro Social e Paroquial de Joane foi assaltado na madrugada de domingo. Os ladrões, que entraram por uma porta das traseiras do edifício, terão levado cinco mil euros , que se encontravam dentro de um cofre no gabinete da direção da instituição. Os autores do assalto terão arrombado o cofre, de onde retiraram 3.600 euros em notas e quatro cheques no valor de 1.200 euros.

A GNR está a investigar este caso para identificar os autores do assalto.