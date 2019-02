Assalto a casa em Mogege: “Levaram-nos mil euros em dinheiro e em ouro”

Tal como noticiado esta manhã pela Cidade Hoje, uma moradia na Rua do Paço, freguesia de Mogege, foi assaltada.

A Cidade Hoje falou com um familiar da proprietária da casa, que continua hospitalizada na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Sabe-se agora que o grupo que praticou o assalto é composto por três homens. No interior da habitação, um dos elementos terá estado a vigiar a moradora, que fazia trabalhos no quintal da casa, enquanto os outros destruíram e reviravam as divisões, como é visível na imagem.

Em pouco mais de 10 minutos o grupo roubou mil euros em dinheiro, outros mil em peças de ouro e provocou estragos na ordem de 500 euros.

O grupo, que fugiu do local a pé, ainda não terá sido localizado pelas autoridades.