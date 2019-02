Assaltaram casa em Mogege com a moradora no quintal

Uma casa foi assaltada esta terça-feira, na freguesia de Mogege, em Vila Nova de Famalicão.

Ao que conseguimos apurar, o assalto aconteceu por volta das 10 da manhã, numa moradia localizada na Rua do Paço. A proprietária estaria em casa mas, no momento em que lhe entraram na habitação, ela encontrava-se no quintal e não deu conta de nada.

Foram roubados alguns pertences pessoais e dinheiro.

A GNR de Joane foi chamada ao local e a moradora, transtornada com toda a situação, transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.