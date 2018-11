Assaltaram carrinha de valores no Guimarães Shopping e levaram um saco de dinheiro… vazio

Uma carrinha de valores foi assaltada na manhã deste sábado por dois homens armados e encapuzados.

O assalto ocorreu no interior do parque do centro comercial Guimarães Shopping, numa altura em que o shopping ainda não estava aberto ao público.

De acordo com a agência lusa, que cita fonte da PSP, os assaltantes apenas levaram “um saco vazio”.

Os assaltantes puseram-se em fuga, numa carrinha em que os esperava um terceiro elemento.

A investigação foi entregue à Polícia Judiciária.