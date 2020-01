Assaltantes de café em Fradelos detidos pela GNR em tempo recorde

A GNR conseguiu, num curto espaço de tempo, localizar e deter a dupla que, ao início da tarde desta quarta-feira, assaltou um café na freguesia de Fradelos, em Vila Nova de Famalicão.

Depois de cedidas as imagens das câmaras daquele estabelecimento, e de passada a matrícula do carro que utilizaram para fugir, as autoridades foram encontrar a dupla já no concelho de Matosinhos, no Porto.

Todos os bens levados do café de Fradelos, e de um outro em Balasar, na Póvoa de Varzim, foram recuperados.

Estes homens encontravam-se armados, e poderão ser os responsáveis por outros crimes do género que aconteceram na região.