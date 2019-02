Assaltante é apanhado pela GNR enquanto pedia boleia na A3

A situação aconteceu esta semana em Valença, distrito de Viana do Castelo. O homem, com 31 anos de idade, é o suspeito de ter furtado alguns pertences do interior de um automóvel, e terá sido avistado a arrombar a porta de uma casa.

Com base na descrição de pessoas que avistaram o sujeito, a GNR foi encontrá-lo num nó de acesso à A3, onde estava a pedir boleia.

Em comunicado, o Comando Territorial de Viana do Castelo adianta que o detido possui antecedentes criminais em Portugal por um roubo praticado em setembro de 2018 e furtos. Terá cumprido cinco meses de prisão preventiva, estando neste momento com a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial da área de residência.

Já foi presente no Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez, encontra-se em prisão preventiva, no estabelecimento prisional de Braga.