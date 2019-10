Foi assaltada uma residência no largo de Seide S. Miguel, na tarde desta quarta-feira, entre as 14 e as 16 horas.

Os assaltantes levaram diversas peças de ouro, de valor elevado e de grande estima da proprietária. Além do roubo, remexeram toda a residência, deixando um rasto de destruição.

A proprietária, uma senhora viúva, com 80 anos, tinha-se ausentado de casa e quando regressou encontrou a vivenda arrombada e assaltada.

Não há testemunhas deste assalto. A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.