ASAE instaura 30 processos a venda online de artigos de desporto

O órgão de polícia criminal e autoridade de fiscalização do mercado lembra, por outro lado, que executa “diariamente” diversas ações de fiscalização.

“No contexto atual, a incidência da fiscalização manter-se-á necessariamente intensificada no que respeita às matérias relacionadas com a situação inerente à pandemia de covid-19, bem como nas que se manifestem de particular relevância, no âmbito da segurança alimentar e económica”, adianta a ASAE.