ASAE apreende quase 5 milhões de máscaras em distribuidor

A Unidade Regional do Sul da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) apreendeu 4 662 945 máscaras nas últimas horas, num distribuidor do Seixal.

De acordo com o JN, para além das máscaras também foi apreendido outro tipo de equipamentos de proteção individual.

Segundo comunicado a que o Jornal de Notícias teve acesso, “todos os modelos analisados e apreendidos apresentavam irregularidades ao nível da rotulagem, nomeadamente, a falta de tradução para língua portuguesa, a falta de identificação do importador e do responsável pela colocação do produto no mercado, a indevida marcação “CE” e a falta de declarações de conformidade/certificados que atestem a segurança dos produtos”.

A mercadoria apreendida está avaliada em 458 mil euros.