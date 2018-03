ASA – Ave Social Angels combate o desemprego jovem

A Casa do Território, no Parque da Devesa, recebe no dia 21, às 16 horas, a apresentação do Projeto ASA- Ave Social Angels que se destina a jovens, entre os 15 e os 34 anos, desempregados ou à procura da primeira experiência profissional.

O Ave Social Angels, promovido pela Sol do Ave e apoiado pela POISE/Comunidade Europeia, tem como principal objetivo a criação e o desenvolvimento de comunidades empreendedoras lideradas por jovens desempregados, ou no início da atividade profissional, na região do Ave.

O desemprego, as dificuldades dos jovens na obtenção do primeiro emprego e a emigração são problemas que esta região ainda enfrenta, apesar dos sinais positivos da economia nos últimos meses. Segundo dados do IEFP, no último semestre de 2016 ainda existiam 6.702 jovens, entre os 15 e os 34 anos, registados nos centros de emprego da região.

É a partir dos bons resultados obtidos no projeto piloto, que decorreu entre 2014 e 2016, no concelho da Póvoa de Lanhoso, que agora se pretende estender a proposta a novas comunidades de uma das regiões mais jovens de Portugal.

Para além de Vila Nova de Famalicão, o projeto já foi apresentado em Vieira do Minho e Guimarães.