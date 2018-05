“As sensações e as Emoções na Arquitectura” segundo Pedro Napoleão

O arquiteto Pedro Araújo Napoleão apresenta, no dia 23 de maio, a partir das 18h30, na Casa das Artes, “As Sensações e as Emoções na Arquitectura”.

O livro, com a chancela da editora Centro Atlântico, é um convite para uma viagem original pelos principais movimentos da Arquitectura e pelas nuances do mundo da emoção, da razão e da sensação ao longo do desenvolvimento da mente cultural humana.

A pensar no mundo e nas pessoas, este famalicense sugere uma abordagem arquitectónica que integre o conhecimento das ciências humanas e biológicas, assegurado por todos os princípios de sustentabilidade, em prol do bem-estar e da qualidade de todos.

Na sessão de apresentação e lançamento do livro, Pedro Napoleão terá a seu lado Paulo Cunha, presidente da Câmara Municipal de V. N. de Famalicão, e José António Franco Taboada, Professor Catedrático da Universidade da Corunha. O Bastonário da Ordem dos Arquitectos, José Manuel Pedreirinho, e o poeta ensaísta Luís Serguilha também tomarão parte na apresentação deste livro que resulta de um longo trabalho de investigação do autor.

Pedro Araújo Napoleão nasceu em Vila Nova de Famalicão, em 1972. É licenciado em Arquitectura pela Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão e diplomado em Estudos Avançados em Expressão Gráfica Arquitectónica pela Universidade da Corunha. Doutorado com a Tese de doutoramento pela Universidade da Corunha, exerce actividade profissional na Panatelier – Pedro Araújo & Napoleão, L.da. No âmbito do Pós-doutoramento faz parte do grupo de investigação em Representação Arquitectónica da Universidade da Corunha.