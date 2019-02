Não é um clube de uma grande cidade, não tem grandes marcas a patrocinar a equipa e o plantel é composto por mulheres que têm uma profissão, que nada tem a ver com o futsal, muitas que vêm de longe e fazem vários quilómetros para treinar e para jogar todas as semanas. O Futebol Clube de Vermoim pode não ter as comodidades que tem um “Benfica” ou um “Sporting”, mas é um clube feito de paixão, de trabalho e mística. É um clube que é “temido” e “respeitado” pelos grandes e que já conquistou três campeonatos nacionais, um título de vice-Campeão Europeu e seis campeonatos distritais femininos, entre muitos outros títulos. É o clube da Ana Azevedo, a atleta mais internacional de todas as jogadoras da seleção nacional, contabilizando já 67 internacionalizações, tendo sido já considerada por diversas vezes, uma das melhores jogadoras do mundo.

Estas são as linhas com que se cose o sucesso do Futebol Clube de Vermoim e que levaram o presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, a visitar o plantel e a assistir a um treino na passada quinta-feira, incluindo a coletividade no Roteiro da Inovação de Vila Nova de Famalicão.

Para Paulo Cunha “só com muita imaginação e criatividade, muito esforço, trabalho e humildade é que se consegue construir um clube como o de Vermoim que chegou a este patamar no futsal feminino”.

O autarca disse que o sucesso do clube se deve também a “uma conjugação virtuosa de fatores” e que é “um exemplo daquilo que se consegue fazer com o trabalho, com o afinco e com a dedicação e isso é obviamente inovador e é um projeto que merece o reconhecimento”.

Para Ana Azevedo é o “trabalho, dedicação, empenho, humildade e a entrega total que fazem o Vermoim”. A vice-campeã europeia que elogiou também o apoio dos adeptos do Vermoim, não escondeu que já recebeu várias propostas para sair, mas o Vermoim fala sempre mais alto.