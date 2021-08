As hipóteses do FC Famalicão no regresso da I Liga de futebol

As apostas desportivas já fazem parte do espectáculo do futebol, e o regresso da I Liga portuguesa promete. Depois de um ano atípico sem público nas bancadas e que culminou com o primeiro título do Sporting em quase duas décadas, espera-se uma temporada mais competitiva do que nunca no futebol nacional.

Fomos investigar as odds das equipas portuguesas para a época 2021/22 e descobrimos alguns dados interessantes. O destaque, claro está, vai para o posicionamento do FC Famalicão, que não está tão bem cotado nas casas de apostas internacionais como no início da época passada.

Apostar online pode ajudar a tornar qualquer competição desportiva mais emocionante, mas exige contenção e alguns cuidados. Se estás à procura de um bom site para começar a apostar, não te esqueças de dar uma vista de olhos na lista de promoções e códigos especiais do apostas-codigo-promocional.com. Em Portugal, existem mais de 770 mil jogadores com prática de jogo online.

FC Famalicão desce várias posições

Depois de uma estreia sensacional na I Liga, o FC Famalicão foi eleito como o quinto clube favorito à conquista do campeonato na época passada. O emblema famalicense acabou por não repetir a proeza da época de estreia (que culminou com o sexto lugar), e os efeitos de uma temporada que ficou relativamente aquém acabaram por se fazer sentir nas principais casas de apostas desportivas.

Para a época de 2021/22, o FC Famalicão surge como uma das várias equipas portuguesas que receberam uma odd de 1,000/1 e encontra-se na posição de 11.º favorito. À frente do emblema nortenho ficaram equipas como o recém-promovido Estoril Praia (também com uma odd de 1 000/1) ou o Vitória de Guimarães (500/1), para além dos habituais favoritos ao título.

O FC Famalicão enfrenta a época 2021/22 sob a alçada do técnico Ivo Vieira e conta com alguns reforços de destaque, como os ex-Benfica Heriberto Tavares e David Tavares ou o experiente lateral português Rúben Lima.

Os principais favoritos (e uma grande surpresa)

Os três grandes têm probabilidades muito semelhantes de vencer a I Liga, mas o Benfica e o FC Porto continuam a estar à frente do atual campeão Sporting. Enquanto os leões de Rúben Amorim receberam odds de apenas 6/1, o Benfica conta com uma odd de 1/1 e o FC Porto tem uma odd de 10/11. Logo a seguir surge o Sporting de Braga (80/1). Os Guerreiros do Minho ficaram muito abaixo dos três grandes, mas bem acima dos rivais do Vitória de Guimarães (500/1), clube tido como o quinto maior favorito à conquista do título.

Na lista de odds emitida pelas principais casas de apostas desportivas europeias, o grande destaque vai para surpreendente posição do Gil Vicente, destacado como o sexto emblema favorito à conquista da I Liga (750/1).

Na luta pela despromoção, uma nota para a posição desfavorável da B-SAD e do Portimonense (odds de apenas 1 500/1). No fundo da tabela encontram-se também duas equipas que conseguiram conquistar promoções improváveis na temporada passada: o Arouca (2 500/1), que venceu o play-off de promoção/despromoção frente ao Rio Ave e o Vizela (3 500/1), que conseguiu no ano passado a sua segunda promoção consecutiva.