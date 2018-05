As Antoninas de Famalicão são um caldeirão de divertimentos

É com a bênção de Santo António que Vila Nova de Famalicão sai para a rua de 8 a 13 de junho. O concelho famalicense está em contagem decrescente para as Festas Antoninas, que este ano têm como pontos altos da romaria o concerto de entrada livre dos portugueses D.A.M.A. e a grande noite das marchas.

São seis dias de festa repletos de muita animação, com um programa intenso, diversificado e eclético que promete atrair milhares de pessoas às ruas de Famalicão, ou não fosse esta uma das maiores romarias do norte de Portugal.

“As Festas Antoninas simbolizam a essência das gentes de Vila Nova de Famalicão. São um traço marcante da nossa memória coletiva e um momento de valorização e afirmação das tradições, identidade e história da nossa comunidade”, explica, a propósito, o presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Os concertos com entrada livre na Praça D. Maria II são um dos pontos altos da programação. O primeiro grande momento musical está agendado para a noite do dia 9 de junho, com a atuação do portuense e ex-concorrente do The Voice Portugal, Tiago Nacarato. Os cabeça de cartaz chegam na noite do dia 11, segunda-feira, com a atuação dos D.A.M.A.

Mas porque em Vila Nova de Famalicão a tradição ainda é o que era, este é também o tempo em que se revivem alguns dos costumes populares mais antigos e queridos do povo famalicense.

É o caso das Marchas Antoninas que desfilam na noite do dia 12, com a participação de onze associações que depois de vários meses de trabalho, empenho e dedicação vêm para a rua espalhar cor e alegria, numa noite de muitas emoções que promete ficar na memória de todos.

E porque falamos de marchas, nunca é demais relembrar que as Antoninas arrancam no dia 8, sexta-feira, com a originalidade e ternura dos marchantes de palmo e meio. As Antoninas infantis são um clássico da abertura das festas e colocam a fasquia alta logo à partida.

Destaque ainda para a vertente religiosa das Festas, reservada sobretudo para o feriado de 13 de junho, dia em que se celebra a missa solene em honra de Santo António e se realiza a tradicional procissão solene e a distribuição do Pão de Santo António.

Pelo meio há ainda mais de uma dezena de atividades desportivas, as cascatas de santo António, os cantares ao desafio, as arruadas e os tão animados arraiais populares onde não faltam a sardinhada assada, o bailarico e o cheirinho a manjerico.

Programa completo das Festas Antoninas disponível para consulta emwww.vilanovadefamalicao.org/_festas_antoninas_15.