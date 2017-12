ÁRVORE DE NATAL SOLIDÁRIA NA D. SANCHO

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas D. Sancho I construiu uma árvore de natal com caixas de madeira, provenientes de paletes usadas. Colocada no átrio interior da Escola D. Sancho I, é intenção preencher as respetivas caixas com bens alimentares, que serão encaminhados para famílias de alunos mais carenciadas.

Nesta árvore solidária, na qual foi colocada a frase “Contribua e não destrua”, podem ser colocados bens alimentares ou de higiene, até ao dia 15, altura em que começam as férias natalícias, a fim de ser possível a distribuição aos carenciados. Também para esse dia, a Escola D. Sancho I promove, na antiga Igreja Matriz, um concerto solidário (com a prata da casa) que vai reverter em favor do Movimento Eu Sou Matriz.