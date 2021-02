Artistas locais animam famalicenses em confinamento

O programa “Há Cultura em Casa” leva a animação, via online, aos famalicenses, desta vez com os Hot Air Balloon, Filtro e Maria do Sameiro, entre outros.

As transmissões decorrem às sextas-feiras e sábados à noite, às 21h30 e ao domingo à tarde, pelas 17h00.

Os momentos culturais serão transmitidos na página oficial de Facebook do programa Famalicão Comunitário e serão depois também partilhados na conta de Instagram do “Há Cultura” (@ha_cultura).

À semelhança de outras edições no primeiro período de confinamento, há dois objetivos com este programa: permitir que os famalicenses possam aceder a atividades culturais e valorizar os artistas locais.

O programa para o mês de março está fechado, com uma novidade: é que os espetáculos serão gravados em espaços com equipamentos profissionais. Trata-se de uma aposta, da parte do Município de Vila Nova de Famalicão, no reforço dos recursos ao nível de som e imagem, de modo a fornecer uma programação online com maior qualidade sonora e visual para quem assiste e um maior conforto aos artistas.

Recorde-se que o programa “Há Cultura” é desenvolvido em parceria com os agentes e coletividades culturais presentes no seio das 10 Comissões Sociais InterFreguesias do concelho.

Programa de março

Em março, a cultura entra em casa do público com um concerto da banda Cotovia Arisca, na sexta-feira, dia 5. No dia seguinte, canta Sofia Machado. No domingo, dia 7, a música volta a fazer companhia com Famart.

No fim de semana seguinte é a vez de Byrd Sno atuar na sexta-feira, dia 12. No sábado, tocam os Filtro, e no domingo, dia 14 de março, é a vez de Sérgio Mirra atuar.

Segue-se na sexta-feira, 19 de março, a Música Antiviral. No sábado, dia 20, tocam os Hot Air Balloon. E no domingo, dia em que se assinala o Dia Mundial da Poesia, haverá música poética.

A famalicense Maria do Sameiro abre o último fim de semana do mês, a 26 de março, com um concerto. No sábado, é a vez do teatro e marionetas com a Mandrágora.

O mês termina com a atuação da peça de teatro “Sozinha”, de Elsa Pinho, no domingo, dia 28.