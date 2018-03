ArtEduca faz cortes nos salários dos professores

O Sindicato de Professores do Norte (SPN) denunciou esta quinta feira casos de “pressão e irregularidades” no ensino particular e cooperativo, apontando que já pediu a intervenção da tutela, bem como uma reunião “urgente” com a Inspeção Geral do Trabalho.

Em conferência de imprensa, o SPN fez um relato de várias situações detetadas em escolas no Norte do país, nomeadamente de Vila Nova de Famalicão, referindo que “há anos têm vindo a ser denunciadas pressões sobre os docentes para que aceitem condições laborais que não respeitam os enquadramentos legais”.

O sindicato salientou que o setor “vive um clima de intimidação e condicionador de liberdades democráticas designadamente ao nível do exercício de direitos sindicais”.

“Há um intolerável desrespeito e atitudes intimidatórias. O SPN tem feito muitas denúncias à Autoridade para as Condições de Trabalho e pedimos uma reunião com a nova diretora da Inspeção Geral do Trabalho. O SPN não vai permitir que os direitos dos docentes sejam postos em causa”, disse a coordenadora do SPN, Manuela Mendonça.

Na conferência de impressa participaram várias pessoas ligadas ao SPN, bem como docentes de escolas que descreveram os casos que vivem ou viveram recentemente.

Marta Moreira, professora da ArtEduca, escola de Famalicão, distrito de Braga, disse que as reivindicações laborais dos docentes têm sido “sumariamente ignoradas pela direção” do estabelecimento de ensino que, disse a docente, “tem um sentimento de impunidade em relação à lei”.

“Neste momento nenhum docente começa um mês a saber quanto vai receber. Os cortes no vencimento são sistemáticos. Fizeram um novo contrato coletivo e a não adesão de algumas pessoas fez com que acontecessem represálias”, disse Marta Moreira, falando em “clima de medo constante”.