Arte Urbana chega a Bairro

O Urban Youth, um projeto do Centro Artístico – Casa ao Lado, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, está a partir de sábado também em Bairro, no Parque Infantil das Camélias.

Pelas 17 horas será inaugurado um mural com 24 metros de comprimento, pintado por 15 jovens famalicenses. A ilustração mostra a forte ligação daquela localidade ao barro e à cerâmica, potenciada pela Fundação Castro Aves.

Até final do ano, o projeto Urban Youth terá murais em oito freguesias diferentes, sempre relacionados com as lendas e tradições de cada freguesia. Requião, Jesufrei, mas também Sinçães e as Lameiras são exemplos deste projeto.

Para Ricardo Miranda, diretor artístico da Casa ao Lado, o objetivo é a descentralização da arte urbana para os meios rurais e proporcionar aos jovens uma experiência artística.