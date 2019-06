Arte no Parque regressa este domingo à Devesa

Depois do sucesso da primeira edição, o Parque da Devesa volta a acolher a iniciativa “Arte no Parque”, num dia dedicado às artes, com diversos artistas a trabalhar ao vivo nas áreas da pintura, desenho, escultura, fotografia e com momentos de poesia.

Este domingo, dia 30 de junho, entre as 10h00 e as 18h00, o público é convidado a interagir com os cerca de 30 artistas presentes no evento, podendo, também, demonstrar os seus dotes artísticos e/ou literários.

A natureza junta-se à arte e à literatura com o objetivo de criar e divulgar diferentes expressões artísticas, promovendo, assim, uma interação cultural saudável.

Os artistas terão como tema preferencial a História Local e os elementos identitários que marcam Famalicão, desenvolvendo trabalhos que exprimam o percurso e o desenvolvimento do território famalicense.

As crianças terão ao seu dispor um espaço denominado de “pequenos artistas” onde podem, também, desenvolver alguns trabalhos de desenho e pintura.

A iniciativa é coorganizada pelo Município de Famalicão, o Grupo de Artistas Arte Celano e a Galeria Matriz Arte.