ARS Norte avisa doentes por mensagens SMS sobre consultas

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte vai ativar um serviço de envio de mensagens SMS, de forma a avisar os utentes dos cuidados de saúde primários sobre as «consultas médicas e não médicas agendadas».

O serviço vai começar, em modo piloto, com o objetivo de beneficiar «os utentes dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACeS) onde o projeto SNS + Proximidade já está implementado», com «elevados níveis de satisfação», nomeadamente em Barcelos/Esposende, Gondomar e Porto Ocidental. «Com este novo serviço de proximidade e de interação entre profissionais e utentes do Serviço Nacional de Saúde, bem como do interesse que a informação constante em cada SMS (dia hora, unidade de saúde, contacto) representa para os utentes, pretende a ARS Norte maximizar recursos, eliminar faltas desnecessárias a consultas – por vezes apenas por esquecimento –, perdas de tempo com deslocações e despesas para os utentes», refere o comunicado da ARS Norte.

O alargamento a todas as unidades e população da região Norte, está previsto para depois do verão. «Desta forma, os cidadãos passam a dispor de um centro de saúde mais próximo e mais ativo a resolver os problemas das pessoas», finaliza o documento.