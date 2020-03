Arriva reduz horários dos autocarros

A empresa de transportes ARRIVA decidiu, a partir do dia 17 de março, reduzir os horários dos autocarros. Passam a vigorar os horários dos sábados, o que implica uma redução substancial. A medida é aplicada a toda a rede de serviços da empresa.

Esta é uma medida no atual contexto de prevenção do Covid-19. A empresa decidiu seguir o seu plano de contingência interno e as indicações da Direção Geral da Saúde.

O principal objetivo destas medidas passa por reduzir o nível de exposição quer dos clientes quer dos colaboradores ao avanço da propagação do vírus.

A empresa refere ainda que, tendo em conta a redução da afluência por estes dias, estes horários servem perfeitamente as necessidades.

«Acreditamos que, com esta solução, poderemos contribuir para a diminuição do potencial de propagação da doença protegendo as pessoas e, ao mesmo tempo, corresponder ainda assim à parca procura existente, mantendo serviços que permitem as deslocações entre os pontos principais da rede», referem os responsáveis.