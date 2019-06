A partir desta semana mais de 250 autocarros da ARRIVA passam a estar equipados com uma rede wi-fi para que os passageiros possam navegar na internet à vontade.

Esta melhoria do serviço acontece nos autocarros que circulam dentro dos concelhos de Famalicão e Guimarães, resulta de um acordo celebrado com a operadora Vodafone.