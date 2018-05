Arrancaram as obras na Estrada Nacional 14

Já estão no terreno as obras de alargamento e beneficiação da Estrada Nacional 14, entre a Rotunda da Variante Nascente à cidade de Vila Nova de Famalicão e o lugar de Santana, em Ribeirão, na fronteira com o concelho da Trofa.

A empresa responsável pela empreitada, a ABB – Alexandre Barbosa Borges, SA, começou esta semana a instalar os respetivos estaleiros da obra e a colocar as máquinas no terreno para dar inicio aos trabalhos.

Com um custo estimado de 3,3 milhões de euros e com um prazo de execução de 330 dias, as obras há muito aguardadas têm em vista a melhoria da mobilidade na via e das acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial de Lousado e à Zona Industrial de Ribeirão.

Recorde-se que o contrato da empreitada foi assinado em finais do ano passado pelo ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, resultando de um Acordo de Gestão estabelecido entre a Infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e enquadrada no âmbito do Programa de Valorização das Áreas Empresariais.

Na altura, o presidente da Câmara Municipal de vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha considerou o momento “de grande relevo para Vila Nova de Famalicão que há mais de 25 anos espera, legitimamente, uma intervenção estrutural na EN14”,lembrando que estamos perante “um dos principais eixos produtores, empregadores e exportadores do país”.

Agora, Paulo Cunha mostra-se “muito satisfeito” com o arranque da obra, considerando-a mesmo como “uma alavanca importante para o investimento privado e para o surgimento e expansão de negócios na confluência desta via”. Por outro lado, o autarca revela a expetativa de que este será “o início de outras intervenções necessárias para resolver os problemas dos automobilistas que diariamente percorrem a EN14”.

A obra contempla a duplicação da Estrada Nacional 14, entre a rotunda sul da Variante Nascente a Vila Nova de Famalicão e o lugar de Vitória, em Calendário (Rotunda do Grocenter), e a beneficiação do troço entre os lugares de Vitória e de Santana, em Ribeirão, onde vai nascer uma nova rotunda na EN14 que assegurará a articulação com a futura via de acesso à Área Empresarial Famalicão Sul – Lousado, a realizar pela autarquia de Famalicão.

No primeiro caso a obra prevê o alargamento da plataforma para 2×2 vias com separador central, a reabilitação integral do pavimento e a instalação de semáforos para controlo de velocidade e travessia de peões, entre outros trabalhos. Já no caso da beneficiação do troço entre Santana e Vitória a obra consiste na reabilitação integral do pavimento, na construção de novos passeios e reabilitação dos existentes e a reformulação e melhoria das condições de articulação com rede viária municipal existente.

Recorde-se que, relativamente à intervenção que agora avança para o terreno a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão assume os encargos com a implantação e reforço da iluminação pública na via, tendo assumido ainda a responsabilidade pela elaboração do projeto e respetivo estudo de impacto ambiental. A autarquia famalicense fica ainda com a responsabilidade pela conservação, manutenção e requalificação dos arranjos paisagísticos incluídos na intervenção.

Refira-se que a Estrada Nacional 14 regista uma taxa média diária de circulação de 25 mil veículos, sendo 6% deles pesados. À sua margem encontram-se vários gigantes da exportação nacional como é exemplo, só no concelho de Famalicão, a Continental, a Leica, a Cup&Saucer, a Salsa, a Caixiave, a Tiffosi e a Tesco, entre muitas outras.