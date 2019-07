Arrancam esta terça as obras de construção da via ciclo pedonal Famalicão – Póvoa

Arrancam esta terça-feira as obras de construção da Via Ciclo-Pedonal entre Famalicão e a Póvoa de Varzim.

A empreitada foi adjudicada à empresa DACOP – Construções e Obras Pública pelo valor de 1.994.842,42€ euros e um prazo de execução de um ano. Com verbas aprovadas no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU), assinado entre a autarquia e o Programa Operacional Norte 2020, o município tem garantido um cofinanciamento FEDER.

Aproveitando a plataforma da antiga linha do caminho-de-ferro, entre Vila Nova de Famalicão e a Póvoa de Varzim, proceder-se-á à implementação de via dedicada à circulação pedonal e ciclável, funcionando como canal de ligação entre os núcleos urbanos adjacentes e o centro da cidade. A intervenção tem como principal objetivo requalificar e revitalizar o percurso com 10 quilómetros de extensão de forma a dotá-lo de vida e de utilidade própria, potenciando-se a sua utilização como infraestrutura de mobilidade através da utilização de meios suaves de transporte.

À intervenção realizada em Vila Nova de Famalicão junta-se a empreitada de natureza semelhante realizada no território da Póvoa de Varzim o que perfaz uma via ciclo-pedonal com cerca de 30 quilómetros de extensão.