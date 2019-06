Arraial de São Pedro no Louro

O agrupamento de escuteiros do Louro, este ano a celebrar 50 anos de atividade, realiza este sábado, a partir das 20 horas, um Arraial de São Pedro. A noite será animada com a música dos Ofir Show. A festa decorre na sede dos escuteiros. As crianças, até aos 10 anos, têm entrada gratuita; dos 11 aos 15 anos, paga 7,5 euros e, a partir dos 16 anos, 15 euros. Estes valores dão direito a churrasco, sardinhas, caldo verde, bebidas e café. Os bilhetes podem ser comprados junto de qualquer dirigente do agrupamento.