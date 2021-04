Arouca abre a maior ponte pedonal do mundo: Atravessar custa 12€ por pessoa

Qualquer que seja o formato seleccionado, todos os ingressos incluem o direito de acesso aos Passadiços do Paiva, num percurso de mais de oito quilómetros ao longo do rio, entre a praia fluvial do Areinho e a ponte de Espiunca.

A presidente da Câmara Municipal de Arouca, Margarida Belém, disse à Lusa que todo esse tarifário foi definido não para garantir um rápido retorno financeiro do investimento de 2,3 milhões de euros na construção da estrutura, mas sim para fazer jus à “experiência exclusiva proporcionada pela ponte, implantada num território natural valioso e protegido”.

Sempre em consonância com os horários dos passadiços, em Abril, a nova Ponte 516 Arouca poderá ser visitada entre as 9h00 e as 19h00. Depois, de Maio a Setembro, estará aberta das 8h00 às 20h00; em Outubro, funcionará novamente das 9h às 19h e de Novembro a Março estará disponível só entre as 9h e 17h.

Reservas e pagamento de bilhetes devem fazer-se online através do site www.516arouca.pt, onde está compilada informação geral sobre a estrutura.

A obra resulta de um projecto do ITeCons — Instituto de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico para a Construção, Energia, Ambiente e Sustentabilidade da Universidade de Coimbra, tendo a empreitada sido confiada à empresa Conduril. Com essa construtora, trabalharam ainda as firmas Outside Works, Oliveira e Sá, Edirio, Geoborte Microestacas e Toscca.