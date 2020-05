Arnoso Sta Eulália: Câmara Municipal repara Ponte da Minhoteira

A Ponte da Minhoteira, em Arnoso Santa Eulália, está encerrada ao trânsito automóvel, depois de se ter verificado, numa avaliação recente, que o quebra-mar do viaduto se encontra estruturalmente danificado.

Face a esta situação, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão decidiu avançar com uma intervenção de reparo no quebra-mar – estrutura que protege o pilar da ponte da fricção da água – e no apoio central da ponte, havendo ainda a necessidade de intervenção nos encontros das lajes. O arranque da obra ainda não tem data definida, mas deverá ocorrer num curto espaço de tempo.

Situada na rua da Minhoteira, na freguesia de Arnoso Santa Eulália, a Ponte da Minhoteira é uma ponte medieval do século XVIII localizada sobre o rio Este, constituída por uma estrutura em alvenaria de pedra granítica de 6 vãos. É uma das vias de ligação ao concelho vizinho de Barcelos, ligando a freguesia famalicense de Arnoso Santa Eulália à freguesia barcelense de Couto de Cambeses.

Refira-se ainda que após a conclusão da obra, o trânsito automóvel será restabelecido com interdição ao tráfego automóvel pesado.