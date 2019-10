A padaria / pastelaria Peluche V, localizada a par da N14, na freguesia de Arnoso Sta Maria, foi assaltada na madrugada de sábado por um homem que atuou de cara tapada.

O indivíduo entrou no estabelecimento cerca da 01h15, depois de partir um dos vidros. No interior espaço terá ido direto à maquina do tabaco e à caixa registadora de onde levou todo o dinheiro que conseguiu.

Desconhece-se, para já, se o sujeito teve o auxílio de um outro elemento que pudesse estar a aguardar no exterior.

O furto ficou gravado pelo sistema de vídeo-vigilância e as imagens deverão ser alvo de análise por parte das autoridades que agora investigam o caso.

Apesar dos estragos, a padaria / pastelaria esteve a funcionar normalmente.